Çok sayıda hatta seferler 02.00’ye kadar uzatıldı!

İstanbul’da etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle toplu ulaşımda sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul’un duyurusuna göre, 10 metro hattı ile bazı tramvay ve füniküler hatlarında seferler saat 02.00’ye kadar devam edecek.

İstanbul’da etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle toplu ulaşımda ek önlem alındı. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, kentteki 10 metro hattı ile bazı tramvay ve füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00’ye kadar devam edeceği bildirildi. Kararın, yoğun yağış nedeniyle yolcuların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla alındığı belirtildi.

METRO SEFERLERİ SAAT 02.00’YE KADAR SÜRECEK

Metro İstanbul’un açıklamasına göre M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatlarında seferler saat 02.00’ye kadar uzatıldı.