Eyüpsultan’da sel felaketi yolu yuttu! Çökme nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi!
İstanbul’da kenti teslim alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına, altyapıda dev tahribatlara yol açmaya devam ediyor.
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İstanbul’da kenti teslim alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına, altyapıda dev tahribatlara yol açmaya devam ediyor.
Akşam saatlerinde Eyüpsultan Bulvarı üzerinde sağanak yağışın etkisiyle caddede aniden çökme meydana geldi. Yolda oluşan dev çukur üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi.
İstanbul'da etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sırasında yol henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yoldan geçen araçların çukura düşmemesi için güvenlik önlemi aldı. Çöken alana iş makinesi ile müdahale edilirken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. (DHA)
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