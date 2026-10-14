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Gündem Bakan Çiftçi’den İstanbul açıklaması: 8 bin personelle tam kadro sahadayız
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Bakan Çiftçi’den İstanbul açıklaması: 8 bin personelle tam kadro sahadayız

Yeniakit Publisher
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Bakan Çiftçi’den İstanbul açıklaması: 8 bin personelle tam kadro sahadayız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’u felç eden kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı seferberlik ilan edildiği açıkladı! Çiftçi “Tüm ekiplerimizle sahadayız. 8 bin personel ve 2 bin araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. AFAD’ımızın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin iş birliğinde 8 bin personel ve 2 bin araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale ediyoruz. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında" ifadelerini kullandı.

 

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