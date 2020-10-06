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Aktüel Salgın geleneksel yöntemlerle hazırlanan gıda ürünlerine talebi artırdı
Aktüel

Salgın geleneksel yöntemlerle hazırlanan gıda ürünlerine talebi artırdı

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşe Adıgüzel: - "Kovid-19 sürecinde doğal beslenmenin önemini herkes anlamış durumda. Biz de atölyemizde geleneksel yöntemleri hayata geçirdik" - Usta öğretici Meral Akkaya: - "Bu yıl siparişlere yetişemiyoruz. Doğal ürünlere çok büyük talep var"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:16:48 -
Salgın geleneksel yöntemlerle hazırlanan gıda ürünlerine talebi artırdı

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Anadolu mutfağının vazgeçilmezi, geleneksel yöntemlerle elde edilen kışlık ürünlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde talep arttı.

Diyarbakır'da Olgunlaşma Enstitüsü yiyecek içecek hizmetleri atölyesinde, sebze ve meyve kurutması, konserve, salça, turşu, reçel gibi ürünler, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak satışa sunuluyor.

Enstitü Müdürü Ayşe Adıgüzel, AA muhabirine, bu yılki temalarını kış hazırlıkları olarak belirlediklerini ve yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Özellikle dünyanın boğuştuğu yeni tip koronavirüs salgını sürecinde sağlığın ve doğal beslenmenin önemini herkesin anladığını ifade eden Adıgüzel, "Biz de farkındalık oluşturmak amacıyla atölyemizde geleneksel yöntemleri hayata geçirdik. Annelerimizin, ninelerimizin yaptığı reçel, kurutmalık ve turşuları geleneksel yöntemlerle hazırlıyoruz." dedi.

Adıgüzel, ürünleri internet siteleri ve sosyal paylaşım ağları üzerinden satışa sundukları söyledi.

Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Gülden Bulut Durak da kış hazırlıklarının Anadolu'nun ayırt edici özelliklerinden olduğunu belirtti.

Durak, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde görüldü ki bağışıklık sistemini korumak çok önemli. Bunun da temel kaynağı sağlıklı beslenme. Kış boyunca daha sağlıklı ve organik gıdalar tüketmek için üretim yapıyoruz. Domates ve biber salçası, sebze ve meyve kurutması, konserve, turşu, salamura ve kavurma, yaptığımız ürünler arasında yer alıyor."

Usta öğretici Meral Akkaya, çocuk yaşta annesi ve ninesinden gördüğü yöntemlerle organik ürünleri işlediklerini anlatarak, "Bu yıl siparişlere yetişemiyoruz. Doğal ürünlere çok büyük bir talep var." dedi.




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