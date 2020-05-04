Salgın, geçim kaynaklarını riske attı
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), koronavirüs nedeniyle kayıtdışı ekonomideki yaklaşık 1,6 milyar işçinin geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Covid-19 salgını nedeniyle küresel çapta iş saatlerinde keskin düşüşün devam ettiği, küresel iş gücünün yarısını oluşturan kayıtdışı ekonomideki yaklaşık 1,6 milyar işçinin geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Örgütün açıkladığı raporda, Kovid-19 krizinin dünya genelinde kayıtdışı ekonomide ve yüz milyonlarca işletme üzerinde yıkıcı etkiler oluşturacağı vurgulandı.