  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Salgın, geçim kaynaklarını riske attı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), koronavirüs nedeniyle kayıtdışı ekonomideki yaklaşık 1,6 milyar işçinin geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 07:42:00 -
Salgın, geçim kaynaklarını riske attı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Covid-19 salgını nedeniyle küresel çapta iş saatlerinde keskin düşüşün devam ettiği, küresel iş gücünün yarısını oluşturan kayıtdışı ekonomideki yaklaşık 1,6 milyar işçinin geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Örgütün açıkladığı raporda, Kovid-19 krizinin dünya genelinde kayıtdışı ekonomide ve yüz milyonlarca işletme üzerinde yıkıcı etkiler oluşturacağı vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı