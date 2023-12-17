Şalgam içenler dikkat! Günde bir bardak tüketilirse…

İbn-i Sina asırlar öncesinden hastalıklara karşı faydalı olarak şalgamı önerdi. Şalgam, virüslerin bağışıklık sistemini düşürmesini engelleyebiliyor. Ayrıca içinde yer alan yüksek orandaki C vitamini, güçlü bir likopen olarak biliniyor. Öte yandan likopen mineralleri, C vitamininin temel taşı olarak ön plana çıkabiliyor. Bu sebeple kış boyunca düzenli tüketildiğinde, hastalıklara karşı yararlı olabiliyor.

İBN-İ SİNA'NIN ŞALGAM ÖNERİSİ

İbn-i Sina asırlar öncesinden birçok farklı sağlık sorunun tedavisi için çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca İbn-i Sina, hastalıklara karşı şalgam önerisinde bulundu. Nitekim İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği şalgamın faydalarından bazıları şu şekilde;

· Sindirim sistemine faydalı olabiliyor.

· İbn-i Sina'nın da önerdiği söz konusu besin, kabızlık problemine çözüm olabiliyor.

· Anti-kanser etkisine sahip olarak ön plana çıkabiliyor.

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· İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği şalgam, kandaki demir oranını artırabiliyor. Ayrıca kan akışını düzenleyebiliyor.

· Saç ve cilt sağlığına faydalı olabiliyor.

· Şalgam suyu günde bir bardak tüketilirse, akciğer ve karaciğeri toksinlerden arındırmaya faydalı olabiliyor.

Dikkat: İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği şalgamın dozunda tüketilmesi önerilir. Öte yandan alerji etkisi oluşabilecek kişilerin veya farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme ihtimali bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak tüketmeleri gerekir.