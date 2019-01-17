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'Saldırıyı İsrail, CIA, BAE ya da YPG yaptı'

Münbiç'te düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin'den flaş bir açıklama geldi. Pekin, 'Saldırıyı İsrail, CIA, BAE ya da YPG yapmış olabilir' dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 21:52
'Saldırıyı İsrail, CIA, BAE ya da YPG yaptı'

Münbiç'te düzenlenen ve DAEŞ tarafından üstlenilen bombalı saldırı, ABD'nin çekilme kararını etkiler mi? ABD'nin bölgede kalmasını hangi taraflar destekliyor? Sputnik'in bu sorularını Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekileceklerini duyurduktan sonra ülkenin kuzeyinde bir 'güvenlik bölgesi' oluşturulma isteğini açıkladığı bir dönemde Menbiç, IŞİD tarafından üstlenilen ve aralarında ABD askerlerinin de bulunduğu can kayıplarına yol açan bombalı saldırıya sahne oldu.

"DAEŞ yenilgiye uğratıldı"

Saldırının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç'teki saldırının, ABD Başkanı Trump'ın çekilme kararını etkileme anlamında olabileceğini açıkladı. Trump'ın çekilme kararına sert şekilde karşı çıkan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan, Erdoğan'ın işaret ettiği yönde bir açıklama gecikmedi. Graham, saldırının hemen akabinde Trump'ın çekilme kararının "DAEŞ'i cesaretlendirebileceğine" işaret ederek "Hepimiz, ABD askerinin eve geldiğini görmek ister. Ama hepimiz askerler eve döndüğünde güvende olduğumuzdan emin olmak isteriz. Umarım Başkan Suriye konusunu iyice düşünür" ifadelerini kullandı. Aynı gün açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise "DAEŞ yenilgiye uğratıldı" dese de "Kazanımlarımızı korumak için bölgede kalacağız" mesajı verdi.

'İsrail, CIA, BAE ya da YPG'

ABD'nin yakın zamanda Suriye'den çekileceğini açıklaması sebebiyle, DAEŞ'in üstlendiği saldırının zamanlamasının ‘manidar' olduğuna işaret eden Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin" Saldırıyı DAEŞ üstlendi ancak DAEŞ üst kademeleri böyle bir saldırının emrini verir mi? Suçu üstlenmiş olsa da, böyle bir saldırı Amerika'nın Suriye'de kalması için bahane oluşturabileceğinden, DAEŞ'in öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Bunun arkasında CIA, yani oradan çekilmek istemeyen Amerikan Neoconları olabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Özel Harekât Komutanlığı veya CIA'in böyle örtülü operasyonlar yapma imkanı var. Bu iki ihtimal dışında, İsrail, Amerika'nın bölgeden çekilmesini istemeyen YPG, Suudi veya Birleşik Arap Emirlikleri bile buna müdahil olmuş olabilir. Amaç, Trump'ın kararını bir kez daha gözden geçirmesini sağlamak. Sadece Amerikan kamuoyu değil, Sayın Pompeo'nun dolaştığı 7-8 Arap ülkesi de Trump'ın kararını gözden geçirmesi için ‘DAEŞ yeniden canlanıyor mu?' şeklinde baskı oluşturma peşinde" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 21:52
  1. DAEŞ
  2. Münbiç
  3. İsrail
  4. BAE
  5. YPG

YORUM YAZ

  • nostaljinostalji13 dk önce
    ...su yapmış bu yapmış .... yapmış olabilir diyor. Marslılar yapmış ta olabilir tabii... Yesinler böyle istihbarat başkanını , elde kanıt olmadan söyle başkaları ve yandaş medyada sazan gibi atlasın. Vay be ..bu kadar basitmiş istihbarat demek.

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