Saldırıya tepki yağdı

İzmir’de camilerin merkezi ses sistemlerine sızıp İtalyan komünistlerinin marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’yı çalan kendini bilmez din düşmanlarına ise tepki yağdı.

Saldırı ülkeye

İzmir üzerinden Türkiye’de yeni bir oyun oynanmaya çalıştığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, şunları dile getirdi: “Türk milleti Anadolu’yu kendisine yurt yaptığından beri bu tür provokatif eylemler yapılmıştır. Emperyal güçlerin bu ülke üzerindeki planları sadece bu tür saldırılarla sınırlı değildir. Darbelerle, ayaklanmalarla, ekonomik saldırılarla hainliklerini her fırsatta ortaya koyuyorlar. İzmir’de yaşanan bu olay da, pandemi sürecinde büyük bir başarı gösteren, adından söz ettiren ülkemizin başarısını gölgeleme girişimidir. İzmir halkı bu oyuna asla gelmez. Bu saldırıları yapanlar insan olamaz.”

Oyunlara gelmeyiz

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da, şunları ifade etti: “Türkiye’yi karıştırmak için, istikrarsızlaştırmak için uğraşanlar görünen o ki boş durmayacaklar. Bunların tek amacı Türkiye’nin başarısını gölgelemektir. Salgından beri malum zihniyet her türlü pisliği yaptı. Darbe dediler tutmadı, ekonomik buhran dediler olmadı, terör saldırısı yaptılar korkutamadılar. Bu saldırıları yapanların görmediği bir şey var. O da halkın iradesidir. Terör örgütleri ile birleşmek, onlarla aynı hareket etmek bu milleti kendilerine yaklaştırmaz, tam tersine uzaklaştırır. Bu ülke Müslüman bir ülkedir. Bu ülke bu tip oyunlarla galeyana gelmez. Aksine birbirine daha çok kenetlenir, birleşir dağ olur. Türkiye artık eski Türkiye değil.”

Cezalandırılmalı

Bağımsız Diyanet-Sen Genel Başkanı Faruk Çetin ise, şu tepkide bulundu: “Bu işi yapanların tespit edilmesi gerekiyor. Böyle bir olay kabul edilemez. Dini değerlerimizle alay etmek hiç kimsenin haddine değildir. Özellikle Kadir gecesinin ertesi gününde böyle bir şey yapılmasının altında kesinlikle kötü amaç yatmaktadır. Sorumlular ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır.”

‘U’ dönüşü yaptı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla İzmir’in bazı camilerinde çalınan ‘Çav Bella’ şarkısına destek olan CHP’li Banu Özdemir, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: ‘Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella Çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftülüğü bu konuda bir açıklama yapacak mı?’