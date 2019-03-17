Saldırıdan Trump’ı sorumlu tutu

Münübe Yılmaz

Yeni Zelanda’da, geçen Cuma günü iki camiye düzenelen ve 50 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olan vahşi terör saldırısına dünya genelindeki tepkiler sürerken, ABD’deki Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi CAİR'in (Council on American-İslamic Relations) kurucusu ve Başkanı olan Nihad Awad, saldırıdan ABD Başkanı Donald Trump’i sorumlu tutu. Yeni Zelanda’daki terör saldırısını gerçekleştiren katilin, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerinden ilham aldığını belirten Awad, Trump’a “Sözleriniz problem oluşturuyor, uyguladığınız politika problem oluşturuyor. Ağzınızdan çıkan kelimeler bir çok insanı etkiliyor” diyerek seslendi. Awad, Trump’ın yeni Zelanda’da gerçekleşen saldırıyı sadece bir nefret saldırısı olarak değil, aynı zamanda “beyaz ırkçı bir saldırı” olarak da kabul etmesi gerektiğini söyleyerek, Trump’ın Müslümanlar’a yönelik gerçekleştiren bu saldırıyı açıkça ve sert bir şekilde kınamasını istedi. “ Seçim kampanyanız ve başkanlığınız döneminde özellikle ABD’deki Müslümanlar’a yönelik fiziksel ve sözlü saldırıların sayısında hızlı bir artış oldu” sözlerini sarfeden Awad, “ ABD, Avrupa ve tüm dünyada Müslümanlar’a karşı gerçekleşen saldırılardan size sorumlu tutuyoruz!” dedi. Awad’ın bu açıklamasının benzeri Amerikan gazetesi New York Times tarafından da yapılmış, gazete “Müslümanların tehlike arz ettiği fikri yaygınsa, bunun nedeni Başkan Trump tarafından kullanılması” diyerek cami saldırılarından ABD Başkanını sorumlu tutmuştu.