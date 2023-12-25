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Dünya Saldırı sonrası harekete geçildi! Savaş gemilerini konuşlandırdılar
Dünya

Saldırı sonrası harekete geçildi! Savaş gemilerini konuşlandırdılar

Yeniakit Publisher
2023-12-25 23:55:00 - 2023-12-25 23:59:21
Saldırı sonrası harekete geçildi! Savaş gemilerini konuşlandırdılar

Hindistan, Umman Denizi'nde bir geminin dron saldırısına uğraması sonrası bölgeye güdümlü füze taşıyan 3 savaş gemisi konuşlandırdı.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan Deniz Kuvvetleri, Suudi Arabistan'dan Hindistan'ın Karnataka eyaletine "etilen diklorür" taşıyan "MV Chem Pluto" isimli geminin saldırıya uğraması üzerine harekete geçti.

Deniz Kuvvetleri, Hindistan donanmasına ait "INS Mormugao", "INS Kochi" ve "INS Kolkata" isimli güdümlü füze taşıyan savaş gemilerini, Umman Denizi'nin çeşitli bölgelerine konuşlandırdığını aktardı.

Bölgede, savaş gemilerinin yanı sıra "Boeing P8I" tipi uzun mesafe Sahil Güvenlik uçakları da görevlendirildi.

Gemiler, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'de artan saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiği dönemde konuşlandırıldı.

Saldırıya uğrayan gemi Mumbai'ye ulaştı

Deniz Kuvvetleri, saldırıya uğrayan "MV Chem Pluto" isimli geminin, Hindistan'ın Mumbai şehrine ulaştığını bildirdi.
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Geminin, Hindistan açıklarında bir dron tarafından vurulduğunu belirten ekipler, teknik incelemeye devam ediyor.

Hindistan açıklarında saldırı düzenlenmişti

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, 23 Aralık'ta Umman Denizi kıyısında yer alan Veraval kentinin 370 kilometre güneybatısı açıklarında bir geminin dron saldırısına uğradığı belirtilmişti.

Saldırının ardından patlama meydana gelen gemide herhangi can kaybı olmadığı ifade edilmişti.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek, gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu belirtmişti.

Buna karşılık Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" açıklamış ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

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