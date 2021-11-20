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Gündem Saldırı hazırlığındaki bir grup PKK/YPG'li imha edildi!
Gündem

Saldırı hazırlığındaki bir grup PKK/YPG'li imha edildi!

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 16:16:00 - 2021-11-20 16:38:05
Saldırı hazırlığındaki bir grup PKK/YPG'li imha edildi!

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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