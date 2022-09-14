Salça nasıl saklanır? Salçanın küflenmesi nasıl önlenir, küf kokusu nasıl giderilir? Salça küflenirse ne yapılır?

Ev yapımı salça neden küflenir?

Ev yapımı salçalarda daha yoğun tuz kullanımı veya suyun iyice azaltılması gibi yöntemler sonucunda küflenme sorunuyla daha az karşılaşılsa da, hazır salçalar daha sulu ve daha az tuzlu olmaları sebebiyle kısa sürede küflenebilir.

Ev yapımı salça bozulur mu?

Salça kısa sürede küflenen bir besindir. Ancak salçanın küflenmesi, bozulduğunu göstermez. Küflenen bölge temizlendikten sonra tüketilmeye devam eder. Salçanın üzerinde küflenmeye ek olarak kabarcıklar oluştuysa, salçanın suyu koyu veya sarımtırak bir renge büründüyse bozulmuş demektir.

Salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

Evde yaptığımız salçaları büyük ihtimalle cam kavanozlarda saklıyoruz. Metal kutuda satın aldığımız salçaları da açar açmaz temiz ve kuru bir cam kavanoza aktarmamız gerekiyor. Bu şekilde salçanın küflenme ihtimalini biraz daha geciktirmiş oluyoruz. Merak etmeyin bu şekilde salçamızı tüketene kadar küf oluşmayacak. Fakat işimizi sağlama almak istiyorsak; salça kavanozunun kapağını kapatmadan önce salçamızın üzerini bir parmak geçecek şekilde yağ koyabiliriz. Tabi kavanoz kapağını da hava almayacak şekilde kapatmalıyız.

Uzun süre salça saklamak ve salçanın küflenmemesi için

Salçamızı buzdolabında yani serin bir yerde saklamamız gerekiyor. Evde salça yaptık ve çok sayıda kavanozumuz varsa; bunları da serin, rutubetsiz ve güneş görmeyecek bir yerde saklamalıyız. Ayrıca kavanozun kapağını kapamadan önce bir parmak sıvıyağ veya zeytinyağı ile salçanın tamamen hava ile temasını kesmeliyiz. Tabi kullandığımız kavanoz kapaklarının da yeni olması gerekir. Kullanılmış kapaklar ister istemez hava alıyorlar.

Hazır satılan salçaların küflenmemesi için tuz kullanın

Hazır satın aldığımız salçalar evde yaptığımız salçalara göre daha az tuzludur. Tuzun gıdaların dayanımını arttırdığını biliyorsunuz. Bu yüzden yeni aldığınız salçanın üzerine tuz ilave edip karıştırdığımızda tuz oranı artacak ve salçanın küflenme süresi uzayacaktır.

Salçayı fırınlayarak küflenmesini önlemek

Salçanın küflenmesinin en büyük nedeni nemdir. Salçanın içinde bulunan nem oranı küf oluşumu için zemin hazırlar ve kısa sürede salça küflenmeye başlar. Salçamızı bir miktar yağla karıştırıp, fırın tepsisine yayarak fırınlamamız içerisinde bulunan nem miktarını azaltacak ve salçamız uzun süre küflenmeyecektir.

Salçanın küflenmemesi için streç film kullanmak

Aslında salçanın küflenmesini önlemek için bir kaç önemli şeyi yapmak yeterli ve bunlardan en önemlisi de hava ile temasın kesilmesi. Streç film kullanarak salçaların hava ile temasını kesebilir ve salçanızın daha dayanıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Salça küflenirse ne yapılır?

1 klio salçaya, 1 su bardağı bitkisel yağ ilave edin ve bir tencerede kısık ateşte kaynatın. Sonra 1 yemek kaşığı turşuluk tuz ilave edin. Soğuduktan sonra temiz bir kavanoza koyun ve buzdolabında muhafaza edin.

Salçadaki küf kokusu nasıl giderilir?

Sıvı yağ buzdolabında donarak salçanızın küflenmesini engelleyecektir. 1 klio salçaya, 1 su bardağı bitkisel yağ ilave edin ve bir tencerede kısık ateşte kaynatın. Sonra 1 yemek kaşığı turşuluk tuz ilave edin. Soğuduktan sonra temiz bir kavanoza koyun ve buzdolabında muhafaza edin.

Salça küflenmesin diye ne yapılır?

Salçanın küflenmesini önlemek için uygulayabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri, salçanın üzerine yaklaşık iki parmak kadar zeytinyağı koymaktır. Çünkü zeytinyağı, kavanozun kapağından hava girse dahi bu havanın salçayla buluşmasını önleyecektir.

Salça nasıl saklanır?

Bütün maddeleri yazdım şimdi size kendi uyguladığım yöntemi anlatayım. Bu gerçekten uzun yıllardır yaptığım ve olumlu sonuç aldığım bir yöntem. Yukarıda da bahsi geçtiği gibi, salçanın üzerini bir parmak geçecek şekilde zeytin yağı koyun ve kavanozunuzun kapağını kapatın. Salçanızdan kullandıkça kaşıkla üzerini düzeltin ve zeytinyağının hava ile teması kesmesini sağlayın. Ben bu şekilde salçalarımın küflenmesini önlüyorum. Umarım sizin de işinize yarar.

Gelin şimdi de salça saklanması ve salçanın küflenmesi ile ilgili gelen sorulara ve cevaplarımıza bakalım.

Salçanın üstü neden beyazlaşır?

Salçaların üzerinde oluşan beyazlıklar küf oluşumlarıdır. Yukarıda anlattığım şekilde salçanızı saklarsanız bu tarz beyazlıklar olmayacaktır.

Ev salçası neden küflenir?

Ev salçası yapımında, hazır satın aldığımız salçalar gibi koruyucu maddeler kullanılmadığı için küflenmeye daha yatkındır.

Ev yapımı salça nerede saklanır?

Ev yapımı salçalar eğer yer varsa buzdolabında, saklayacağımız salça miktarı fazla ve buzdolabına sığmıyorsa; serin, rutubetsiz ve güneş görmeyen bir yerde saklanmalıdır.

Ev yapımı salça bozulursa ne yapılır?

Ev yapımı salçanız bozulduysa bu bizim salçayı düzgün saklamadığımız anlamına gelir. Bozulan salçaların tadı kötüleşir ve içerisinde yoğun miktarda küf oluşur. Böyle salçaları kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.

Salça oda sıcaklığında bozulur mu?

Salçanın bozulmaması için serin bir yerde, güneş görmemesi ve hava almayan cam kavanozlarda saklanması gerekir.

Salça dondurucuda nasıl saklanır?

Dondurucuda salçanızı buz kalıplarına koyarak dondurabilirsiniz. Bu şekilde hem salçanız küflenmez hem de kullanımı daha pratik olacaktır.

Hazır salça bozulmasın diye ne yapılır?

Hazır satın aldığınız salça metal kutudaysa; kuru bir cam kavanoza aktarmalısınız ve üzerini zeytinyağı veya sıvıyağla 1 parmak geçecek şekilde kapatmalısınız. Cam kavanozdaysa; sadece ikinci adımı uygulamanız yeterlidir.

Salçanın küflenmemesi için üzerine ne konur?

Salçanın küflenmemesi için üzerine sıvıyağ yada zeytinyağı koyabilirsiniz.

Salçanın üzerindeki küf zararlı mıdır?

Salçaların üzerinde oluşan küfler eğer salçanızın bozulduğuna dair başka bir işaret yoksa zararsızdır. Salçanın üzerindeki küfleri salçaya tamamen bulaştırmadan temizlemelisiniz. Bundan sonra kalan salçanızı kullanabilirsiniz.

Salça küflenirse ne yapılır?

Yukarıda da yazdığım gibi salçanın üzerindeki küfleri bir kaşık yardımıyla alın ve kalan salçanızı kullanın.

Ev salçası küflenir mi?

Ev yapımı salçalar koruyucu madde içermediği için ve sadece tuz yardımıyla koruma sağladığımız için küflenmeleri daha kolaydır.

Salça neden siyah olur?

Salçanın yüzey renginin kahverengileşmesi hava ile temasından dolayıdır. Salçanızın üzerini sıvıyağ yada zeytinyağı ile kaplayarak hava ile temasını kesebilir. Bu şekilde de kahverengi – siyah renk oluşumunu önleyebilirsiniz.

Salça Yapımı ( Kaynatarak) Tarifi İçin Malzemeler

10 kilo domates

1 kilo kırmızı biber

2 çay bardağı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

6 adet cam kavanoz

Salça Yapımı ( Kaynatarak) Tarifi Nasıl Yapılır?

Domatesler yıkanır gelişi güzel kesilerek büyük tencereye konur, üzerine kırmızı biberler yıkanır, çekirdekleri çıkarılır ,gelişi güzel kesilerek domateslere ilave edilir, arada karıştırarak iyice yumuşayıncaya yaklaşık 1 saat kadar pişirilir ve blender ile iyice ezilir. Ezilen domatesler (tencere üstüne konmuş) süzgeçten geçirilir kabukları ve çekirdeklerinden ayrılmış olur.

Süzgeçten geçen domatesleri ocağa koyup tuzu, yağı ilave edip karıştırarak koyulaşıncaya yaklaşık 2 saat kadar pişirilir. Aman dikkat bu aşamada kaynarken çok sıçrıyor. Koyulaşıncaya kadar kaynatmak zor gelirse bez torbaya koyup süzdürebilirsiniz sonra fırında pişirirsiniz. Kaynattıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara koyup ters çevirin. Sonra güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edin. Kullanılacağı zaman kavanoz açılınca üzerine sıvı yağ döküp kullanılırsa üzerinin küflenmesi ve bozulmasını engellemiş oluruz küçük bir tavsiye. Uğraşması çok ama mis gibi katkısız lezzetli güvenle yiyebileceğimiz salça bir sefer yapınca bir daha hazır salçayı kullanamayacaksınız.

Gerçek Domates salçası nasıl yapılır? Ev Yapımı Domates Salçası Tarifi Nasıl Yapılır?

Yıkadığınız domatesleri 4e böldükten sonra plastik bidonlara doğrayın. Bidonun üstüne bir avuç tuz atın bidonun ağzını kapatıp güneşli bir ortamda(balkon ya da bahçe) beklemeye bırakın. Güneşin etkisiyle domatesler yaklaşık 4-5 gün sonra iyice yumuşayacaktır.

Köy usulü domates salçası nasıl yapılır?

Domatesleri büyüklüğüne göre ikiye ya da dörde bölün. Böldüğünüz domatesleri derin bir kaba aktarın. Kabuklarından ayrılması için birkaç gün kapta bekletin ve ara sıra tahta kaşıkla karıştırın. 3-4 gün sonra domatesleri ince delikli bir süzgeç yardımıyla domatesleri çekirdeklerinden ayırın.