Salatalık ve yumurta diyeti sayesinde 7 günde 3 kilo verin: Doymak isteyenlere cevap: iştah kapatan sebze

Modern toplum aşırı kilo problemi yaşayan insanlarla dolu. Bazıları ameliyat gibi radikal eylemlere kalkışırken, diğerleri de sorunu nasıl çözeceğinin yollarını arar.Sizlerle paylaşacağımız diyete çok büyük miktarda para harcamanıza gerek yok.Bugün sizinle paylaşacağımız şey bir salatalık ve yumurta diyeti. Neden bu kombinasyon?

Cevap basit, çünkü her iki bileşen de protein açısından zengin ve etkili metabolizma artırıcı yeteneklere sahip.

Her şey şu ana kadar oldukça basit ve etkili görünse de, sizi bu diyetin oldukça zor olduğu konusunda uyarmalıyız, bu nedenle herhangi bir sağlık sorununuz veya intoleransınız varsa – önce doktorunuza danışmalısınız.

Diyetiniz esas olarak günde salatalık ve yumurtadan oluşacak. Bu iki malzemenin yanı sıra, yemenize izin verilen bir dizi ürün var. Bunların arasında peynir, greyfurt, sebze salatası ve domates vardır.

1 Haftada da oldukça katı bir diyet planı izlemelisiniz –

Kahvaltıda:

1 yumurta

1 fincan çay ya da kahve dışında hiçbir şey,

Öğle yemeği için

1 yumurta

1 salatalık

AKŞAM YEMEĞİ!

Sadece salatalık salatası.

Kulağa oldukça kolay geliyor ama yukarıda söylediklerimizi hatırlayın. Başarılı olmak için çok fazla iradeye ihtiyacınız olacak, ancak sonucu tamamen buna değecek.

Sonuçtan memnun kaldıysanız ve devam etmeye hazırsanız, bu diyete bir hafta daha devam edebilirsiniz, ancak bu kez lahana, ıspanak, sığır eti ve balıkları içine sokmanıza izin verilir. Elbette, sadece az miktarlarda.

Bu diyetin çok etkili olmasına rağmen, vücudunuzu dinlemelisiniz. Bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız, orada durun ve devam etmeden önce doktorunuza bir ziyarette bulunun.