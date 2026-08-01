Yıllardır klor sanıyorduk! Uzmanı uyardı: Göz kızarmasının sebebi klor değil, o gizli tehlike bu şekilde dokunur

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kızıltoprak, gözdeki bu rahatsızlığın ardındaki asıl kimyasal reaksiyonu ve toplumda doğru bilinen yanlışları Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirdi. İşte Kızıltoprak'ın göz enfeksiyonundan lenslere ve havuz gözlüğüne kadar anlattığı tüm detaylar... Göz kızarıklığına sanıldığı gibi klorun kendisi mi yoksa klorun havuzdaki organik maddelerle birleşmesi mi neden oluyor? Bu durum göz tabakasında nasıl bir etkiye sebep oluyor? Sanılanın aksine gözlerde yanma ve kızarıklığın en önemli nedeni serbest klor değil, klorun organik maddelerle reaksiyona girerek oluşturduğu kloraminlerdir. Havuz suyuna eklenen klor; ter, idrar, kozmetik ürünleri ve cilt üzerindeki organik maddelerle birleştiğinde "kloramin" adı verilen kimyasal bileşikler oluşur. Havuzlarda hissedilen yoğun klor kokusu da aslında bu kloraminlerin göstergesidir. Kloraminler, gözün en dış tabakasını oluşturan gözyaşı filmi ve kornea yüzeyini tahriş ederek yanma, batma, sulanma, ışığa hassasiyet ve kızarıklığa neden olabilir. Gözyaşı tabakasının bozulmasıyla birlikte gözün doğal koruyucu bariyeri zayıflar ve kişi gözlerinde kuruluk hissedebilir. Özellikle uzun süre havuzda kalan kişilerde bu belirtiler daha belirgin hale gelebilir.