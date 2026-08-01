Yıllardır klor sanıyorduk! Uzmanı uyardı: Göz kızarmasının sebebi klor değil, o gizli tehlike bu şekilde dokunur

Göz koruyucu gözlük takmak tek başına yeterli mi? Havuzdan çıktıktan sonra ilk müdahale olarak gözü çeşme suyuyla yıkamak doğru bir davranış mıdır? akşam'ın aktardığı habere göre, yüzme gözlüğü kullanımı havuz suyunun gözle doğrudan temasını önemli ölçüde azaltarak koruyucu etki sağlar. Ancak gözlüğün yüze tam oturması ve su sızdırmaması gerekir. Eski veya uygun olmayan gözlükler yeterli koruma sağlayamayabilir. Havuzdan çıktıktan sonra gözleri bol temiz suyla nazikçe durulamak faydalıdır. Bu işlem göz yüzeyinde kalan kloramin kalıntılarının uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir. Ancak yüksek basınçlı suyla gözü yıkamak veya gözü sürekli ovuşturmak doğru değildir. Gerekirse koruyucu amaçlı suni gözyaşı damlaları da göz yüzeyinin rahatlamasına katkı sağlayabilir.Özellikle kontakt lens kullananlar için havuzda nasıl bir tehlike söz konusu? Lensle havuza girildiğinde kalıcı görme hasarına yol açabilecek riskler nelerdir? Havuzda kontakt lens kullanımı göz sağlığı açısından en riskli durumlardan biridir. Lensler havuz suyundaki mikroorganizmaların göz yüzeyinde uzun süre kalmasına neden olabilir. Özellikle Acanthamoeba adı verilen tek hücreli mikroorganizma kontakt lens kullanan kişilerde ciddi kornea enfeksiyonlarına yol açabilir. Acanthamoeba keratiti olarak bilinen bu enfeksiyon; şiddetli ağrı, ışığa bakamama, yoğun sulanma ve görme kaybıyla seyredebilir. Tedavisi oldukça uzun sürebilen bu hastalık bazı olgularda kornea nakline kadar gidebilen kalıcı görme kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar, kontakt lenslerle havuza girilmesini kesinlikle önermemektedir. Peki, ne öneriyorsunuz? Eğer zorunlu olarak lens kullanılması gerekiyorsa tek kullanımlık günlük lensler tercih edilmeli ve havuzdan çıkar çıkmaz lensler çıkarılarak atılmalıdır. Ardından gözler temiz suyla durulanmalı ve yeni bir lens kullanılmalıdır. Gözlerinde kızarıklık, çapaklanma veya aktif göz enfeksiyonu belirtileri bulunan kişilerin havuza girmemeleri büyük önem taşır. Özellikle adenoviral konjonktivit gibi oldukça bulaşıcı göz enfeksiyonları, ortak kullanılan havuzlar ve yüzeyler aracılığıyla diğer kişilere yayılabilir. Ayrıca enfekte gözün havuz suyuna maruz kalması mevcut şikâyetlerin artmasına ve iyileşme sürecinin uzamasına da neden olabilir. Bu nedenle gözde aktif enfeksiyon bulguları bulunan kişilerin tamamen iyileşene kadar havuza girmemeleri, hem kendi göz sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından en doğru yaklaşımdır.