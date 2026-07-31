Haluk Levent’in ‘Ahbaplar’ı ifade veriyor! ‘Biz yaptık’ diyen eda ece de zırnık vermemiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

AK Partili depremzedelere kin kustuğu skandal sözleriyle tanınan Eda Ece isimli oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Ece bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’ndaydı.

Eda Ece, savcılığa ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı ve gazetecilerin sorusuna kısa bir cevap verdi.

Haluk Levent hakkında diyecekleri sorulan Eda Ece, Levent'i tanımadığını ve Ahbap'a hiç bağış yapmadığını ileri sürdü.

Eda Ece, kısa açıklamasında şunları söyledi:

“İfademi verdim, orada her şeyi söyledim. İfademi içeride verdim. İnanın ben tanımıyorum ve hiç Ahbap'a bağış yapmadım. İfademi içeride verdim.”

Eda Ece’nin Ahbap’a bağış yapmadığını söylemesi, deprem sürecinde devleti hedef alıp Haluk Levent’i kutsallaştıran sanat sepet tayfasının ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Zira Eda Ece, depremden sonraki yerel seçimlerde alınan sonuçlar nedeniyle depremzedelere saldırmıştı.

Deprem bölgesinde çoğunlukla AK Parti’nin kazanmasını hazmedemeyen Ece, “Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık” demişti.

Ece’nin, devletin değil kendilerinin bölgede hizmet ettiklerini ileri sürmesi kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Ancak o dönem “devlet alternatifi” olarak lanse edilen Ahbap’a hiç bağış yapmamış olması ise ağızları açık bıraktı.

Vatandaşlar, “Depremzedelerin yüzüne vurduğun hizmetiniz neydi?” diye sordu.