Vücudumuz B12’ye ihtiyacı olduğunu bu şekilde gösteriyor: Hızla artan B-12 eksikliğine çözüm! O cevap

Vitaminler vücudumuzun üretemediği olmazsa olmaz yaşam taşlarındandır. Her birinin eksikliği ayrı sorunlar yaratarak hayatı oldukça çekilmez hale getirebilir. Kimi suda kimi yağda çözünür. Bu sebeple kimi vücutta depolanabilirken kiminin fazlası vücuttan idrar, ter ve diğer yollarla atılır.

Bu içeriğimizde sizlere beyin sağlığı ve gelişimi için vazgeçilmez olan B12 vitamini eksikliğinde vücudun nasıl tepkiler vereceğini anlatacağız.

Eğer orta yaş ve üstü grupta yer alıyorsanız,

Bağırsağınızın bir kısmı cerrahi yolla alındıysa,

Vegan besleniyorsanız, Mide yanması için uzun süredir ilaç kullanıyorsanız, risk grubundasınız demektir. İçeriğimizi sonuna kadar okuyun ve sağlıklı olduğunuzdan emin olun.

YORGUNLUK

Günlük rutininiz artık size ciddi anlamda yorgunluk veriyor ve dışarıda geçirdiğiniz zamanı artık çoğunlukla evde geçirmek için bahaneler aradığınızı fark etmeye başladıysanız, B12 zengini olan karaciğer, yumurta, kimyon gibi gıdalar tüketmeye başlamanın vakti gelmiş demektir.

Baş Dönmesi ve Göz kararması

B12 vitamini düzenli olarak alınmadığında, tansiyonunuz dengesizleşir ve ani düşüş ve yükselişler meydana gelir. El göz koordinasyonu ve refleksler zayıflar ve vücut hareketleri kısıtlanır. Ani göz kararması ve baş dönmeleri yaşanır.

Unutkanlık

B12 vitamini daha önce de söylediğimiz gibi beyin sağlığımız için hayati önem taşır. Eksikliği durumunda yeni bilgileri hatırlamak ve herhangi bir şeyi öğrenmek oldukça zorlaşır. Eğer normalden farklı bir durum seziyorsanız doktorunuza görünmelisiniz.

Karıncalanma

Kolunuzun üzerine yattığınızda veya bacak bacak üzerine attığınızda belli bir süre sonra kan akışı kesilen damar sebebiyle kan gereken yere ulaşmadığında uzuv karıncalanır ve iğneler batıyormuşçasına bir his meydana gelir. B12 vitamini eksikliği uzun süre tedavi edilmezse sinir hasarı meydana gelir ve kol, bacak, parmak gibi uzuvlarda uzun süren karıncalanma hissi meydana gelir.

Ağız içi iltihaplanma

Ağız içinde, yanaklarda ve dilde renk ve şekil değişiklikleri meydana gelirse ve aynı sivilce oluşumu gibi bir görüntü meydana geliyorsa ciddi B12 eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Konuşmanız ve yemek yiyişini sekteye uğrar.

B12 eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka bir test yaptırın ve doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde B12 takviyesi almaya başlayın.

B12 eksikliği için uygulamalarının hızla artıyor. Bunun yanı sıra artan enerji ihtiyacı için yeni çözümleri gündeme gelirken, bu alanda bu sorunlar öne çıkıyor.

Büyük bir etki eden doğal besinler elerdir? B12 eksikliğini gidermek ve enerjinizi geri kazanmak için en zengin doğal kaynaklar hayvansal gıdalardır. En yüksek B12 oranına sahip temel besinler dana ciğeri, somon ve sardalya gibi balıklar, kırmızı et, yumurta ve yoğurt, peynir gibi süt ürünleridir. hazırlanıyor.

Son dönemde B12 eksikliğinin hızla yaygınlaşması ve enerji için alınan takviyelerin satışları rekor seviyelere ulaşırken, ciddi bir sağlık sorunlarına da yol açtı.

Enerji yetersizliklerinin öne geçilmesi için çözüm bakın nasıl hazırlanıyor.

Demir ve B12 vitamini içeren besinlerin emilimini artırmak için doğru pişirme ve hazırlık yöntemleri uygulanmalıdır. Demir ve B12, kırmızı et, sakatat, yumurta ve balık gibi bazı gıdalarda birlikte bulunur. Doğru hazırlık ile vücudun bu maddeleri kullanması kolaylaşır.

Enerji ihtiyacını bu besinler sağlayacak. Bazı uygulamaları yapmak gerekiyor.

Muz, yulaf, yumurta, ceviz, badem ve kuru baklagiller yer alır.

İhtiyacının ikiye katlanmasının beklendiğini bazı ilaçlar hakkında uzmanlar; vücuttaki mevcut altyapı için gerekli vitaminleri karşılamaktan uzak olduğuna dikkat çekiyor.

Eğer önceden fark ettiyseniz B12 eksikliğinin için küresel uzun süreli çözümlere başvurmalısınız. Vucudunuzu güçlendirmek amacıyla bu besinleri listenize katın. Uzmnlar tarafından bu yüksek B12 vitamini içeren ve enerji veren en iyi besinler son derece önemli olduğu vurguladı.

Bu gıdalarla beslenmeyi düzenlemek gerekir.

Tedavi ve Takviye YöntemleriB12 İğnesi (Enjeksiyon): Şiddetli eksikliklerde veya emilim bozukluklarında hızlı etki için doktor tarafından uygulanır.Oral Takviyeler: Hafif eksikliklerde günlük hap veya hızlı emilen dil altı tablet/sprey formları tercih edilir.Kan Kontrolü: Değerlerin seviyesine göre dozaj takibi önemli ? B12 eksikliğinde ne yenmeli?

B12 eksikliği olan kişilerin hayvansal gıdalar, sakatatlar ve deniz ürünleri tüketmesi gerekir. Bu durumdaki kişilerin beslenmesinde kırmızı et, balık, yumurta ve süt ürünleri en önemli kaynaklar arasında yer alır.

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