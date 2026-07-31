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Gündem Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!
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Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!

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MİT tırları davasının firari sanığı terörist FETÖ’cü Can Dündar, Fransa’da bir kafede otururken kendisini tanıyan vatansever bir gurbetçi vatandaşımız tarafından kayda alındı. Hainliğini yüzüne haykıran gurbetçimiz, kaçtığı Avrupa sokaklarında bile Can Dündar'a huzur olmadığını bir kez daha gösterdi.

Fransa’da bir kafede rahat tavırlarıyla dikkat çeken firari Can Dündar, Türk vatandaşının dik dik duruşuyla neye uğradığını şaşırdı. Dündar'ın yanına yaklaşan gurbetçi vatandaşımız, kamera kaydı açarak "Merhaba, siz vatan haini Can Dündar değil misiniz?" sorusuyla hainin maskesini yüzüne düşürdü.

Kaçtıkları Ülkelerde Bile Huzur Bulamayacaklar!

Neye uğradığını şaşıran ve sergilediği pişkin tavırlarla durumu geçiştirmeye çalışan Can Dündar’ın o anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Türkiye'ye ihanet edip yurt dışına kaçan odakların hiçbir ülkede elini kolunu sallayarak gezemeyeceğini gösteren bu görüntüler, vatansever vatandaşlarımızın takdirini topladı.

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