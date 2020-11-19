  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Salah'ın ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı
Spor

Salah'ın ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 03:32:00 -
Salah'ın ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı

Mısır Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki Salah'ın Kovid-19 testinin ikinci kez pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Geçen hafta koronavirüse yakalandığı açıklanan Salah'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izole edildiği ifade edilmişti.

Salah, Liverpool'un 22 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Öte yandan, Arsenal'da forma giyen Muhammed Elneny'nin de ikinci Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı... Davutoğlu'ndan hükümete skandal şart
Gündem

Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı... Davutoğlu'ndan hükümete skandal şart

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, hükümete 10 madde ile destek şartlarını açıkla..
Kuyruk acısı sonrası Fransa Türkiye'ye karşı harekete geçti!
Dünya

Kuyruk acısı sonrası Fransa Türkiye'ye karşı harekete geçti! "Türkiye bize karşı savaş gemisi gönderdi"

Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve son olarak Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Fransa, kuyruk acısının ardından harekete geçti.
‘Nöbetçi golcü’nün Fenerbahçe’de yeni görevi belli oldu
Spor

‘Nöbetçi golcü’nün Fenerbahçe’de yeni görevi belli oldu

‘Nöbetçi golcü’ lakabını alan ve 12 yıl Fenerbahçe’de forma terleten Semih Şentürk’ün sarı lacivertli kulüpte yeni görevi belli oldu...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay