"Saklı cennet Balık Gölü" doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'daki 2241 rakımlı Balık Gölü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan yeni döneme geçilmesinin ardından eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Taşlıçay ile Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan Balık Gölü, adaları, balık ve kuş türleri ile birbirinden zengin doğal güzellikleri ziyaretçilerine sunuyor.

Türkiye'de çok az kişinin bildiği doğa harikası iki ada başta olmak üzere eşsiz güzellikleriyle hayranlık uyandıran Balık Gölü, doğanın tadını çıkarmak isteyenler için adeta gizli bir cennet.

İhtişamlı Ağrı Dağı'nın da tepesindeki kar görüntüsüyle farklı güzellik kattığı göl, yaz mevsiminde şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Yeni normal süreçte çok sayıda doğasever, bölgeye gelerek kamp ve piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.

- Bölgede ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor

Bölgedeki köylerde bulunan "dengbej" sanatçılarının şarkıları eşliğinde yaktıkları ateşte balık kızartan ziyaretçiler, aileleriyle eğlenceli vakit geçiriyor.

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre turizme kapalı olan Balık Gölü'nün yeni normal süreçte çok sayıda ziyaretçiyle hareketlendiğini söyledi.

Eylül ayında Balık Gölü'nde yaz festivali düzenlemeyi hedeflediklerini ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Göl yolunun acilen asfaltlanması lazım. Taşlıçay ile Balık Gölü arası 28 kilometre ve bunun 10 kilometresi sıcak asfalttır. 18 kilometre ise stabilize yoldur. Devletimizin imkanları çoktur, inşallah bu yollar da sıcak asfalt yapıldıktan sonra artık insanlarımızın28 dakikada gelip Balık Gölü'nde keyifli vakit geçireceklerine inanıyorum."

Taşdemir, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin bölgeye geldiğini belirterek, herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet etti.