Son günlerde parfe tarifleri birçok çeşidi yapılarak yaygınlık kazandı. Parfe günümüzde ayaklı bir bardak ya da kupta servis edilen dondurulmuş tatlı olarak da bilinir. Yumurta ile çırpılan dondurulmuş bir tatlıdan ziyade puding, krema, krem şanti gibi lezzetlerin kullanıldığı; kuruyemiş, bisküvi, kurabiye gibi kıtır lezzetlerin yer aldığı, meyveler ile süslenen tatlılar parfe olarak tarif edilir. Sakızlı vişneli parfe nasıl yapılır? İşte size sakızlı ve vişneli lezzetli bir parfe tarifi...

Parfe nasıl yapılır?

Parfe yapmak hem çok kolaydır hem de ortaya çıkan sonuç çok kolaydır. Bazı insanlar rahatlıkla kahvaltıda parfe yiyebilirler. Taze, besleyici bir tatlı ile sevdiklerinizin tatlı ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamasını sağlayabilirsiniz. Farklı kültürlerde parfe tarifleri farklılaşsa da temel püf noktaları ile harika sonuçlar alabilirsiniz.

Sakızlı vişneli parfe nasıl yapılır?

Malzemeler

3 adet yumurta

Yarım su bardağı tozşeker

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

1 çay bardağı kuru meyve

3-4 adet kakaolu bisküvi

Üzeri için:

Bir buçuk çay bardağı toz şeker

4 çay bardağı süt

1 çay bardağı kakao

Bir buçuk çorba kaşığı mısır nişastası

2 parça damla sakızı

Süslemek için: Vişne



Yapılışı

Önce yumurta ve şekeri köpürene dek çırpın. Ayrı bir yerde krem şantiyi soğuk süt ile çırpın ve yumurtalı şeker karışımına ilave edin. Hepsini birbirine yedirerek karıştırın. Daha sonra içine kuru meyveleri ve elle kırılmış bisküvileri ekleyin. 1-2 kez karıştırın. Bu karışımı 26 cm çapındaki tepsiye dökün ve buzlukta dondurun. Bu arada üzeri için tencereye şeker, süt, kakao, nişasta ve ezilmiş damla sakızını koyun. Koyulaşana dek karıştırın. Daha sonra bir-iki taşım kaynatıp, ılınmaya bırakın. Hafif ılınınca, buzlukta donan parfenin üzerine yayın. Tekrar buzluğa koyun. Servis zamanı buzluktan alın ve 2 dakika bekletin. Dilimleyip, vişne ya da kirazla süsleyerek servis yapın.

