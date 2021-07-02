Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri 27. kez sahiplerini buldu
Merhum Sakıp Sabancı tarafından 1994 yılında gençlerin eğitim alanındaki başarılarını teşvik etmesi amacıyla başlatılan ve her yıl Sabancı Vakfı sorumluluğunda aralıksız devam eden “Sakıp Sabancı Eğitim Ödülleri” 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılında da sahiplerine kavuştu.
Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi mezunlarından ilk 3’e giren öğrencilere toplamda 50 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası verildi. Öğrencilere ödülleri ve sertifikaları, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Melisa Tapan ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın katılımıyla gerçekleşen mezuniyet töreninde verildi. Bu yılın mezunlarından okulu birincilikle bitiren Halil Alper Karabaş’a 25, ikincilikle bitiren Mete Yılmam’a 15 ve üçüncülükle bitiren Havvanur Yılmaz’a 10 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirası takdim edildi.