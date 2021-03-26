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Spor Sakatlanan Rachid Ghezzal’ın durumuyla ilgili açıklama
Spor

Sakatlanan Rachid Ghezzal’ın durumuyla ilgili açıklama

Cezayir'in Zambiya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal’ın durumuyla ilgili açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 11:57:00 -
Sakatlanan Rachid Ghezzal’ın durumuyla ilgili açıklama

Rachid Ghezzal'ın Türkiye temsilcisi olan Hakan Korkmaz, yıldız futbolcuyla ilgili yaptığı paylaşımda; "Rachid Ghezzal’ın tedavisine bugün başlandı. Çok şükür önemli bir şeyi yok hafif ağrıları var tedbir amaçlı diğer milli maçta oynamayacak. Çarşamba günü İstanbul’da. Herkese çok selamı var." ifadelerini kullandı.

Gol atıp asist yapmıştı

Cezayir'in Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı maçta Ghezzal takımının ilk golünü atıp ikinci golde Slimani'ye asist yapmıştı. İlk yarının sonlarında sakatlanan yıldız futbolcu ikinci yarıya çıkmamıştı.

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