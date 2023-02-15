Sakaryalı ekiplerce enkazdan kurtarılmıştı Uğur Arslan’a tepkisi çok sert oldu

Deprem felaketinin 88'inci saatinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından enkaz altından kurtarılan Yunus Akgül, canlı yayında söylediği sözler ile tepkilerin hedefi olan Uğur Arslan için, “Bu yakıştırmayı yapan Uğur Arslan, akıl tutulması yaşamıştır. Enkaz altına bedenen girmese de bu saatten sonra büyük bir milletin gönlünde enkazın altında yerini almıştır” ifadelerine yer verdi.

Oyuncu ve sunucu Uğur Arslan, katıldığı bir televizyon programında deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlıklara dikkat çektiği konuşmasında tepkilerin hedefi olmuştu. Tepkilerin ardından Arslan sosyal medya hesabı üzerinden, “Yanlış anlaşılmış, düzeltiyorum” diyerek yaptığı paylaşımda, “Yaptığım bir açıklama yanlış anlaşılmış, sosyal medyada paylaşılarak suiistimal edilmiş, yanlış yönlere çekilmiş. O bir şahıs örneğiydi, Sakarya’yı kastetmedim. Sürç-ü lisan ettiysem affola” ifadelerine yer vermişti.



Bir tepkide enkaz altından kurtarılan vatandaştan

Arslan’a bir tepkide 88 saat sonra enkaz altından kurtarılan Yunus Akgül’den geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından enkaz altından kurtarılan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen Yunus Akgül, hastanedeki tedavisinin ardından enkaz çalışmalarının sürdüğü alanda kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Akgül, bu esnada Uğur Arslan’a sert tepki gösterdi.



“Akıl tutulması yaşamıştır”

Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür ettiği esnada Uğur Arslan’a tepkisini dile getiren Yunus Akgül, “Asrın felaketinin yaşandığı böyle bir dönemde bütün şehirlerden yaralarımızı sarmaya gelen o kadar çok kahramanlar var. Bu kahramanlar arasından Sakarya grubu beni enkaz altından çok büyük bir mücadeleyle 88 saat sonra bitti denilen yerden, bitmedi diyerek hayata yeniden tutunmamı sağladılar. Böyle bir mücadeleyi akamete uğratmak, bir sanatçının kimliğine ve unvanına yakışmadı. Sakarya’yı yağmacı şeklinde belirtmek infial, skandaldır. Burada sanat camiasında kendisinin ünlü olduğunu düşünüp Sakarya gibi bir şehri karşısına alan bir açıklamayı yaparak acizliğe düşen Uğur Arslan’ın şunu çok iyi anlaması lazım, kendisinin anlattığı gibi bir Sakarya burada yok. Sakarya gerçekten burada yüreğini ortaya koymuş bir şekilde tüm ekibiyle var gücüyle 24 saat çalıştığına şahitlik ediyorum. Sakarya kahramanlarına bu çirkin yakıştırmayı yapan her kim olursa olsun; sanat camiası veya siyasi partiden onları şiddetle kınıyorum, bizzat kendim hakkımı helal etmiyorum. Bu yakıştırmayı yapan Uğur Arslan, akıl tutulması yaşamıştır. Enkaz altına bedenen girmese de bu saatten sonra büyük bir milletin gönlünde enkazın altında yerini almıştır” diye konuştu.