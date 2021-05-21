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Ekonomi Sakarya’dan 4 ayda 1,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Ekonomi

Sakarya’dan 4 ayda 1,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye’nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, yılın ilk 4 ayında 1 milyar 888 milyon 163 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:54:00 -
Sakarya’dan 4 ayda 1,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Sakarya, ocak-nisan döneminde İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara’nın ardından 7. sıradaki yerini korudu. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretim ve dış satımdaki yükselişine devam eden kent, ilk 4 ayda ülke ihracatına yüzde 3 katkı sağladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam ihracatını yüzde 39,62 artıran Sakarya, bu yıl ocak-nisanda 142 ülke ve 7 serbest bölgeye 1 milyar 888 milyon 163 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Toyota ve TürkTraktör gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay, yüzde 89,8 ile otomotiv sektörünün oldu. Bu sektörde geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 38,9 artış kaydedilirken, 1 milyar 696 milyon 436 bin dolarlık dış satım yapıldı. İhracatta ikinci sırada 36 milyon 944 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı.

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