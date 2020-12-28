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Gündem Sakarya'daki orman yangını söndürüldü
Gündem

Sakarya'daki orman yangını söndürüldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 04:25:00 -
Sakarya'daki orman yangını söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Arifiye-Sapanca ilçeleri arasında bulunan İl Ormanı Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, mahalleli ve polis ekiplerinin de yardımıyla alevler büyümeden söndürüldü.

Muhtar Yusuf Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevleri fark edince mahallenin gençleriyle müdahale ettiklerini belirterek "Elimizden geleni yaptık. Burası bizim soluk aldığımız yer. Maalesef burası kontrolsüz kaldığı için maalesef böyle oluyor. Yazık günah, ciğerlerimiz burası. Mahallenin gençlerine, polise, jandarmaya, itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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