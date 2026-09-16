Sakarya'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, 122 litre etil alkol bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sakarya'nın üç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 122 litre etil alkol ele geçirildi; 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sakarya'nın Karasu, Geyve ve Serdivan ilçelerinde sahte içki imalatı ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda 122 litre etil alkol ile litrelerce sahte el yapımı rakı, viski ve şarap ele geçirildi. Jandarma ekiplerince yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte alkol üretimi ve satışı ile mücadele çalışmaları kapsamında, sahte içki üreterek piyasaya süreceği belirlenen 5 şüpheliye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
60 litre sahte rakı, 53 litre sahte viski bulundu
Aramalarda sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bulunanlar arasında 60 litre sahte el yapımı rakı, 53 litre sahte el yapımı viski, 40 litre sahte el yapımı şarap ve 1 litrelik 27 şişe kaçak bandrolsüz içki yer aldı.
İmalatta kullanılan 40 şişe içki aroması, 50 ml'lik 37 malt aroması, 2,5 ml'lik 69 tahıl aroması, 16 anason aroması ve 3 alkol damıtma aparatı da aramalarda bulundu.
Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği de ele geçirildi
Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 av fişeği kartuşu ve 25 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Ekiplerce yakalanan 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi.