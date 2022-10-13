Sakarya’da ihracatın lokomotifi yine otomotiv oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye ihracatında yüzde 2.16 payı bulunan Sakarya, otomotiv başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ülke ekonomisine katkı sağladı. Yılın 9 ayında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa’nın ardından 8’inci sırada yer alan Sakarya, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirdiği 3 milyar 500 milyon 587 bin dolarlık ihracatını bu yıl yatırım ve destekler sayesinde yüzde 4.19 artırdı. Buna göre, kentten ocak-eylül döneminde 140 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 647 milyon 533 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

3.1 milyar $’lık dış satım

Aralarında Toyota’nın da bulunduğu otomotiv üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında yüzde 85.23’lük payla başı çeken otomotiv sektöründe, 3 milyar 108 milyon 843 bin dolarlık dış satım yapıldı. Sakarya’dan en fazla ihracat, Türkiye’nin en önemli pazarlarından Birleşik Krallık’a yapıldı. Bu ülkeye yılın 9 ayında 429 milyon 925 bin dolar dış satım gerçekleştirildi.