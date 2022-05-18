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Yerel Sakarya'da güneşin yerini yağmur bulutları aldı
Yerel

Sakarya'da güneşin yerini yağmur bulutları aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı. Sıcaklıkların düştüğü şehirde lodos hakimiyetini göstermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 19:48:00 -
Sakarya'da güneşin yerini yağmur bulutları aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı. Sıcaklıkların düştüğü şehirde lodos akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla havaların ısınması beklenirken sıcaklıklar düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Marmara Bölgesi için 'sarı' kod uyarısı yaptı. Bu çerçevede hava sıcaklıklarının 26 dereceleri gördüğü Sakarya'da akşam saatlerinde sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşerken lodos ve yağmur etkisini gösteremeye başladı. Yetkililerde olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.

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