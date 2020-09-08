Sakarya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi. Meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Hendek Aktefek Mahallesi'nde meydana geldi. Tevfik Bildik idaresindeki fındık işçilerini taşıyan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı.
21 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.