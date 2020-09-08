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Aktüel Sakarya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Sakarya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 21:44:00 -
Sakarya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi. Meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Hendek Aktefek Mahallesi'nde meydana geldi. Tevfik Bildik idaresindeki fındık işçilerini taşıyan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı.

21 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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