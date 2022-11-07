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Yerel Sakarya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Yerel

Sakarya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın önce traktöre ardından otomobile çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 10:19:00 -
Sakarya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın önce traktöre ardından otomobile çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İ.O. yönetimindeki 46 D 1776 plakalı hafif ticari araç, Çobanlar istikametine seyir halindeyken, ana yola kontrolsüz çıkan A.C. idaresindeki 03 ED 267 plakalı traktörün yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, Çobanlar'dan Bolvadin ilçesine seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 35 BZY 18 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden İ.O. ve yanındaki H.O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler A.C. ve M.T. ile araçlardaki A.N.U, H.U. ve M.S.T. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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