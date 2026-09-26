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Yerel Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Yerel

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün Adapazarı ve Serdivan'da düzenlediği DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı, 1'i sevk merkezine gönderildi.

Sakarya'da, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik bilgi ve belge bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi, serbest bırakılan 1 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

Operasyonu, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda yakalanan şüphelilerin 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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