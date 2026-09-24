Fransa'dan Suudi Arabistan'a askeri çıkarma! Macron şaşırtan gelişmeyi duyurdu

Fransa, Suudi Arabistan'daki Yanbu tesisini korumak için asker ve savunma sistemleri gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'daki Yanbu tesisini korumak için bölgeye asker, radar ve savunma sistemleri göndereceklerini belirtti.

Fransız TF1 ve France 2 kanallarının ortak yayınına konuk olan Macron, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), "Fransız istihbaratını Rusya'nın Fransa'nın güneyindeki bir saldırı ihtimaline karşı bilgilendirdiğine" dair iddiayı yalanladı.

Macron, Rusya'nın saldırılarıyla ilgili "Yıllardır enformasyon alanında saldırıya uğradık, yalan bilgiler dolaştı. Siber alanda saldırıya uğradık." diyerek, kendisinin katıldığı ilk cumhurbaşkanı seçimleri sırasında siber saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Söz konusu saldırının, Rusya'ya atfedildiğini kaydeden Macron, "Son yıllarda bunlar arttı ve son haftalarda son derece ciddi olan Leipzig saldırısı oldu. Ancak başarılı olsaydı, Alman topraklarında ölümler olurdu." diye konuştu.

Patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen insansız hava aracının (İHA), Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunduğu olay gibi bir saldırının, Fransız topraklarından şu ana kadar gerçekleşmediğini vurgulayan Macron, ancak bu tür bir saldırının Fransa'da da gerçekleşebileceğine işaret etti.

Macron, Rusya'nın kıtadaki provokatif eylemlerinin arttığı değerlendirmesinde bulunarak, "Rusya'nın tek istediği, seferberliğini ve tutumunu meşrulaştırmak amacıyla bizim savaşçı bir söylem kullanmamız." dedi.

Rusya'nın yeni bir seferberlik organize ettiğine dair birçok unsurun olduğunu savunan Macron, söz konusu ülkenin savaşa katılmaları için ordusuna yeni gençleri katmaya çalıştığını ifade etti.

Macron, "İnandırıcı olan ve paylaşılan senaryoda, 300 bin kişiden (asker) bahsediliyor." diyerek, akaryakıt fiyatlarının artmasının Ukrayna'nın saldırılarıyla alakası olmadığını savundu.

"Ukraynalılar bu (saldırıları) neden mi yapıyor? Rusya, enerji kapasitelerini yıkıyor. Geçen seneyi soğuk içinde geçirdiler, Ukrayna aylarca karanlıkta kaldı." ifadelerini kullanan Macron, petrol firmalarına ek vergilendirme yapmanın daha düşük akaryakıt fiyatları elde etmelerini sağlamayacağını vurguladı.

Macron, Basra Körfezi'ndeki gerilimi düşürmeye çalıştıklarını belirterek, Fransa'nın gelecek haftalarda doğal gaz stoklarının yüzde 80 dolu olacağını, halihazırda petrol stoklarının mevcut olduğunu anlattı.

- "ABD, dizel ihracatı yasağı uygularsa, küresel dizel fiyatları yükseltir" yorumu

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 90 günlük dizel ihracatı yasağı koymaya hazırlandığı yönündeki haberlere ilişkin Macron, "(ABD'den gelen dizele) Biz doğrudan bağımlı değiliz. Ancak böyle bir kararın etkisi olur ve küresel dizel fiyatları yükseltir. Dolayısıyla kötü (bir karar)." yorumunda bulundu.

Emmanuel Macron, bu düşüncesini Trump'a paylaşıp paylaşmadığı hakkındaki soruya "Evet." yanıtını verdi. Trump'ın bu kararı almayacağına dair bir garanti elde edip etmediği sorulan Macron, "Bu konuda asla garantimiz yok." dedi.

Macron, Trump'ın bu kararı alırsa, bunun ABD ve ekonomisi için de iyi olmayacağını belirterek, ABD Başkanı'na G7 ülkelerinin koordineli şekilde petrol stoklarını piyasaya sürmesini teklif edeceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'daki liman kenti Yanbu'daki enerji tesisini korumak için askeri imkanlar göndereceklerini duyuran Macron, "Bugün, Suudilerle bu görüşmeyi tamamladık. Askeri imkanlar göndereceğiz, yani tesisi korumak için asker, radar, savunma sistemleri göndereceğiz." diye konuştu.

Herhangi bir çatışmaya dahil olmayacaklarını söyleyen Macron, eğer bölgedeki durumun gelecek günlerde düzelmesi durumunda, akaryakıt fiyatlarının da hızla düşeceğini belirtti.

Bu kararların kendilerine bağlı olmadığının altını çizen Macron, "Bu süreç boyunca, hükümet en fazla ihtiyaç duyan ekonomik sektörlere yardım etmek için hareket ediyor." dedi.

Macron, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinden aylar önce Meclisi feshetmenin kötü bir şey olacağını dile getirerek, seçimler için desteklediği adayı açıklamadı.

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