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Gündem Sakarya'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

Sakarya'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:21:00 -
Sakarya'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile Suriyeli kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ele geçirildi.

Emniyete getirilen 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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