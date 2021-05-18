  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aman dikkat! Meteoroloji 3 bölge için uyardı
3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
'NASA, Dünya'daki mikropları Mars'a taşıdı'
Fransa'dan Sudan'a 5 milyar dolarlık jest
Yerel Sakarya'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Yerel

Sakarya'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 07:32:00 -
Sakarya'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İzmit Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne giden Ersel Kastarlı'nın (26) idaresindeki 34 CKP 230 plakalı otomobil, Güldibi Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta, karşı yönden gelen Ömer Yerguz'un (33) yönetimindeki 34 KF 8910 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Kastarlı'nın kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden Serkan Sincar'ın (29) idaresindeki 42 FIL 44 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücüler ile Kastarlı'nın aracında bulunan eşi Ebru (29) ve 1,5 yaşındaki oğlu Muhammet Miraç Kastarlı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı
Dünya

Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye’nin..
Ekrem İmamoğlu ihale kıyağından bakın nasıl kurtulmaya çalıştı
Gündem

Ekrem İmamoğlu ihale kıyağından bakın nasıl kurtulmaya çalıştı

Seçimler öncesinde 'şeffaf ihale' olacağı yönünde mesajlar veren Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ken..
HDP'ye yakın medyada skandal ifadeler!
Medya

HDP'ye yakın medyada skandal ifadeler!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yakın medyada Türk askerleri ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay