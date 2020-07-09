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Aktüel

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Sakarya'daki patlama) Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var."

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:54:07 -
Sakarya Valisi Kaldırım: "(Sakarya'daki patlama) Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var."
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