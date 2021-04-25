Sakarya Nehri’nin kıyısında üretilen fidanlar ihraç ediliyor

Firmanın yönetim kurulu başkanı Taner Engin, yaz ve sonbahar dönemlerinde 35 kişi istihdam ederek üretimle ilçe ekonomisine önemli katkı sağladıklarını söyledi. Bu yıl süs ağacı üretiminin yüzde 80’ini Özbekistan’a ihraç ettiklerini; kalanının da yurt içinde çeşitli projelerde değerlendirildiğini belirten Engin, şunları aktardı: “Süs ağacı olarak hiçbir yılda 50 bin adet üretimin altına düşmedik. Bu sene 100 bin adedin üzerine çıkmayı düşünüyoruz. Asma ve meyve fidanlarını, lavanta ve aronyayı da katarsak toplam 3 milyon fidan üretiyoruz. Birçok yerde ağaçlarımızı görebilirsiniz.”