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Eğitim Sakarya liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Sakarya liseleri kontenjanları
Eğitim

Sakarya liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Sakarya liseleri kontenjanları

Her lise için farklı taban puanı ve kontenjan sayısı bulunduğu için, öğrenciler hedefledikleri lisenin güncel taban puanı ve kontenjan sayısını araştırıyor. Peki, Sakarya liseleri taban puanı 2021, Sakarya liseleri başarı sıralaması ve Sakarya liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:27:00 -
Sakarya liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Sakarya liseleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğini bildirdi. LGS sınav başvuruları, 5-14 Nisan'da Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Yakın dönemde LGS sınavına girecek olan adaylar, Sakarya lise taban puanları 2021 ve kontenjan sayıları merak ediyor.

Sakarya liseleri taban puanı 2021, Sakarya liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

 

Sakarya liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Sakarya liseleri taban puanı ve yüzdelikleri için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

LGS sınavında sorular nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına ilişkin konuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın içeriğine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bakan Selçuk, geçen sene salgına hazırlıksız yakalanıldığı için öğrencileri sınavın sadece birinci döneminden sorumlu tuttuklarını, ikinci dönemden soru sormadıklarını hatırlatarak, "Ama bu sene diyoruz ki 'Biz hazırız. Size 5 ayrı kaynak sunuyoruz. O yüzden de bu sınava rahat hazırlanabilirsiniz.' diyoruz. Bu sınavda müfredatın tamamından sorumlusunuz. Dil bilgisi sorularının olmayacağını söylüyoruz. Soruların uzunluğuyla ilgili çok uzun paragraf sorularının daha kısaldığını göreceksiniz. Yani biz bir soruda geçen kelimeleri sayarız. Soruların güçlük endekslerine göre karar veriliyor. Bu sınav sadece dil bilgisi açısından farklı, belki soruların uzunluğu açısından kısmi olarak daha kısa sorular olacak şeklinde bir farklılığı var." diye konuştu.

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