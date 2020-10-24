Sakarya Granfondo yarışları sona erdi
SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda Granfondo yarışları tamamlandı.
Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlarda, sağlık raporunu alan ve kayıt şartlarını yerine getirenler, kendi kategorisinde yarışmacı olarak yer aldı.
Sporcuların 100 kilometrelik parkurda birbirini geçmek için mücadele ettiği yarışlara, yaklaşık 200 bisiklet tutkunu katıldı.
Yaş kategorisine göre dereceye giren sporcular şöyle:
Uzun Parkur Erkekler (16-18 Yaş): 1. Hilmi Tunahan Baştan, 2. Hasan Yücel, 3. Adem Kiriş
Uzun Parkur Erkekler (19-34 Yaş): 1. Muhammed Erkan, 2. Gökhan Uzuntaş, 3. Tayyip Yıldırım
Uzun Parkur Erkekler (35-39 Yaş): 1. Yunus Özdemir, 2. Lee Hayward, 3. Ferhat Yılman
Uzun Parkur Erkekler (40-44 Yaş): 1. Timur Nizam, 2. Seyit Çimenbiçer, 3. Engin Sarı
Uzun Parkur Erkekler (45-49 Yaş), 1. Harun Türünz, 2. Ali Görkem Algın, 3. Eyüp Yazıcı
Uzun Parkur Erkekler (50-54 Yaş): 1. Mutlu Erçevik, 2. Ean Reid, 3. Kamil Nadir Dokça
Uzun Parkur Erkekler (65+ Yaş): 1. Kerim Yelkenci
Uzun Parkur Kadınlar (19-34 Yaş): 1. Ayşenur Gökalp
Kısa Parkur Erkekler (16-18 Yaş): 1. Hasan Yağız Öztürk, 2. Efe Örgün, 3. Muhammed Kerem İnanç
Kısa Parkur Erkekler (19-34 Yaş): 1. Nurullah Yurteri, 2. Sabih Bağcı, 3. Şevket Özer
Kısa Parkur Erkekler (35-39 Yaş): 1. Volkan Arslan, 2. Yusuf Kara, 3. Murat Değişici
Kısa Parkur Erkekler (40-44 Yaş): 1. Oğuz Özçelik, 2. Haşim Köksal, 3. Cengiz Sevin
Kısa Parkur Erkekler (45-49 Yaş): 1. Erdal Sevim, 2. Ahmet Gümüş, 3. Ömer Afşin Öznen
Kısa Parkur Erkekler (50-54 Yaş): 1. Osman Şirin, 2. Şeref Sarıca, 3. Ahmet Selim Şenol
Kısa Parkur Erkekler (55-59 Yaş): 1. Osman Tatlıcılar, 2. Murat Tetik, 3. Muharrem Karayel
Kısa Parkur Erkekler (60-64 Yaş):1. Kudret Fazıl Kurtcebe, 2. Ertuğrul Karaağaç, 3. Ahmet Talat Gencek
Kısa Parkur Kadınlar (16-18 Yaş): 1. Gamze Öztürk, 2. Almina Bahar Öner
Kısa Parkur Kadınlar (19-34 Yaş): 1. İrem Zeynep Özver, 2. Buse Yücel, 3. Tuğba Nalınç
Kısa Parkur Kadınlar (35-39 Yaş): 1. Zeynep Gülay
Kısa Parkur Kadınlar (40-44 Yaş): 1. Raban Karasu
Kısa Parkur Kadınlar (50-54 Yaş): 1. Kezban Aldemir
Kısa Parkur Kadınlar (55-59 Yaş): 1. Hüsniye Altaş
Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Yarın koşulacak erkekler ve kadınlar maraton etabının ardından şampiyona sona erecek.