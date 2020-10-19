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Spor Sakarya Gran Fondo yarışlarına ev sahipliği yapacak
Spor

Sakarya Gran Fondo yarışlarına ev sahipliği yapacak

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:47:55 -
Sakarya Gran Fondo yarışlarına ev sahipliği yapacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda Gran Fondo yarışları yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim Cumartesi günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayacak yarışlar, tüm bisiklet tutkunlarına açık olacak.

Sağlık raporunu alan ve kayıt şartlarını yerine getiren herkesin kendi kategorisinde yarışmacı olarak yer alabileceği yarışlarla ilgili detaylı bilgiye, "www.sakarya2020.org/tr-TR" adresinde yer alan etkinlikler kısmından ulaşılabilir.

Yarışlar saat 9.30'da start alacak, kısa parkur 50, uzun parkur 100 kilometre olacak.

Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında çevrilecek pedallar tüm amatör bisikletçilere açık olacak yarış kayıtları ise "www.sakarya2020.org/tr-TR/Granfondo/Register" adresinden yapılabilecek.

Yarış kategorilerine göre sonuçlar kadın ve erkek, yarış mesafesi ve yaş kategorilerine göre yayınlanacak.

Sakarya'da düzenlenecek ilk Gran Fondo yarışları olacak etkinlikle kentte şampiyona heyecanı yaşanacak.

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