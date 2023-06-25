Şaka değil gerçek! Taş yiyorlar!

Çin'in Hong Kong şehrinde dünyanın en zor yemeği olarak adlandırılan ve temel malzemesi taş olan kızartma sosyal medyada gündem oldu.

CNN'de meşhur Çin mutfağının sokak yemeği modası olarak tanıtılan videoda; tavada kızartılan taşlar baharat eklenerek pişiriliyor. Suodiu’ olarak adlandırılan yemekte taşlara geçen bu lezzetler emilerek yenilirken, taşlar ise kenara ayrılıyor.

Yemeğin yapılışında toplanan taşlar önce yıkanarak yağda kızartılıyor. Daha sonra kızartılan taşlara, kırmızı biber yağı, sarımsak sosu, diş sarımsak, doğranmış biber ekleniyor.