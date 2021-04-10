Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Pazartesiyi salıya bağlayan gece ise sahura kalkılacak. Bu sebeple vatandaşlar imsak vaktini araştırmaya başladı. Peki, sahura ne zaman kalkılacak?

Sahura ne zaman kalkılacak? Sahur saat kaçta?

Pek çok kişi ne zaman sahura kalkılacağını araştırıyor. İstanbul'da 04.50, Ankara'da 04.38, İzmir'de ise 05.05'te imsak olacak.

İstanbul 04.50

İzmir 05.05

Ankara 04.38

Trabzon 04.08

Antalya 04.55

Sivas 04.22

Kars 03.55

Diyarbakır 04.14

Hatay 04.35

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Sahura kalkmak neden önemli?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.