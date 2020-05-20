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Sahur vakti meydana gelen kazada polis memuru yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sahur vakti meydana gelen trafik kazasında polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:18:41 -
Sahur vakti meydana gelen kazada polis memuru yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sahur vakti meydana gelen trafik kazasında polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7. Kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Bekir C. idaresindeki 35 BME 04 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.


Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Bekir C., 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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