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Yerel

Sahur vakti İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'un Esenler ilçesinde, gece vakti çatlakların oluştuğu yol üzerinde sahur vakti göçük meydana geldi. İkinci göçük de yaşanırken, yol ve istinat duvarı tamamen göçtü. Sahur vakti olması nedeniyle tenha olan bölgede facianın eşiğinden dönüldü. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 07:13:00 -
Sahur vakti İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul, Esenler'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yolda sahur saatinde ikinci bir çökme meydana geldi. İkinci çökme sırasında yol ve istinat duvarı tamamen göçtü. İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise polis ekiplerince taliye edildi.

Çökme sırasında vatandaşların bağrışmaya başladığı ve büyük panik yaşadıkları kaydedildi.

AFAD ekibi bölgede

Olay sonrası, bölgeye destek amaçlı çok sayıda, polis, itfaiye ve AFAD ekibi ile belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede incelemeler sürerken, çalışmaların gündüz saatlerinde yoğunlaştırılacağı belirtildi.

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