Şahtere otu nedir? Şahtere otunun faydaları nelerdir? Sedef ve egzama hastalarına şifa veriyor!

Şahtere otu nedir?

Mayıs ayından başlamak suretiyle ekim ayına kadar şahtere otunun yaprakları, kökleri ve çiçekleri ayrı şekilde toplanarak kurutulur. Ülkenin birçok farklı bölgesinde yetişen ve çok yıllık bitki olarak öne çıkan bir ottur. Yaprakları ise mavimsi yeşil ile beraber mor rengi ile oldukça güzel bir görüntü oluşturur. Bu yüzden özellikle dışarıda farklı bölgelerde hemen dikkat çeker.

Çayır kenarlarında ya da ormanlık alanlar ile beraber birçok farklı otluk alanda bu bitkiye rastlamak mümkün. Mavimsi yeşil yaprakları ile mor çiçekleri üzerinden hemen anlaşılır. Doğadan birebir olarak elde etmek suretiyle ayrıca aktarlardan da temin edilebilir. Özellikle çiçekleri ve kökleri ile beraber yaprakları üzerinden kurutulmuş şekilde aktarlardan hatıra olarak elde etmek mümkün. Böylece güvenli şekilde farklı kullanım yöntemleri üzerinden değerlendirilir. Ancak bunu gerçekleştirmeden önce mutlaka doktor önerisi alınmalı ve izin ile beraber kullanılmalıdır.

Değişik bölgelerde farklı isimlerle bilinen şahtere otu, sağlık açısından sunduğu şifa ile beraber çok fazla ilgi görmektedir. Belli başlı bazı rahatsızlıklar ve hastalıklar ile bünyeyi koruma noktasında önemlidir. Peki, Şahtere otu nedir? Şahtere otunun faydaları nelerdir? Şahtere otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Bu konu hakkında bilgileri sizler için derledik

Şahtere Otunun Faydaları Nelerdir?

Vücutta alerjiden ve diğer sebeplerden dolayı oluşan kaşıntıların giderilmesinde yardımcı olmaktadır.

Özellikle deri gözüken ve kaşınmaya sebep olan egzaman tedavisinde de kullanılmaktadır.

Ödem atılmasında değil de vücudun ödem almasını engellemektedir.

Ayrıca sedef ve mantar hastalığı tedavisinde de kullanılmaktadır.

Vücudun ter atmasını sağlamaktadır. Bu sayede de vücutta oluşan zarar toksinlerin atılmasını sağlamaktadır.

Mide de oluşan sorunların giderilmesinde de yardımcı olmaktadır.

Safra kesesinde oluşan polip tedavisinde de büyük katkısı bulunmaktadır.

Özellikle safra kaşında oluşan taşların ve kumların düşmesinde yardımcı olmaktadır.

Ayrıca safra kesesi sorunlarında ve safra kesesi iyi şekilde salgılanmasını sağlamaktadır.

Damar sertliğinin giderilmesinde de yardımcı olmaktadır.

Basur yani hemoroid tedavisinde de tercih edilmektedir.

Vücudun diğer bölgelerinde ve yüz de oluşan sivilcelerin ve aknelerin oluşmasını ve giderilmesi konusunda yardımcı olmaktadır.

Hatta şahtere otunun suyuyla tonik ve cilt temizliği içinde kullanılmaktadır.

Ayrıca kanı ve böbrekleri temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

Diğer bir özelliği ise alerjinin oluşturduğu etkilerin giderilmesini sağlamaktır.

Yüksek tansiyonu düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

Sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği de vardır.

Vücudun iyi bir şekilde antikor üretmesini de sağlamaktadır.

Saçlarda oluşan kepek probleminin tedavisinde de kullanılmaktadır.

Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Karaciğer tıkanıklığına da önlemektedir.

Şahtere Otunun Kullanımı Nasıldır?

Kapsül hali de bulunmaktadır.

Bal ve pekmez ile tatlandırılmaktadır.

1 bardak kaynamış olan suyun içerisine 1 çay kaşığı şahtere otu atın ve demlenmesi için 4-5 dakika kadar bekleyin. Demlenme süresi bittikten sonra süzün ve tüketin.

Günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterlidir.

Şahtere otunu ezin ve merhem gibi hasta olan bölgeye sürün.

EGZAMA GİBİ CİLT PROBLEMLERİ İÇİN KULLANILIYOR

Şahtere otu, bağırsak spazmları, karaciğerden üretilen ve yağların sindiriminde önemli olan safra akışının düzenlenmesinde etkili görülmekte, ayrıca deri problemleri, konjuktivit, kalp problemleri, sıvı atımını ve kabızlıkta kullanımı önerilmektediR.

En önemli faydaları arasında: Şahtere otu vücudu terleterek toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Böylece karaciğer sağlığının korunmasına da yardımcı olur. Uygun dozlarda kullanıldığında mide ağrısı şikâyetlerinin giderilmesine yardımcı olur. Sedef hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.