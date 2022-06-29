Sahte takviyeli ilaç ve gıda satan iş yerlerine operasyon

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sahte takviye gıda ve ilaçlara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda Altınordu ve Fatsa ilçelerinde tespit edilen 2 depo, 1 iş yeri ve ürün dağıtımında kullanılan 6 araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 80 bin lira olan 4 bin 68 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.