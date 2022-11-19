  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin resmi ajansından Türkiye'ye övgü dolu sözler! 'Akla gelen ilk ülke Türkiye'

ABD'li sözcüden Libya-Yunanistan krizini soran Türk muhabire dikkat çeken cevap! Perde arkasında ABD mi var?

CHP'nin 'satılmış' vekilinin derdi belli oldu! 'Biz içkimizi rahatça içebiliyorduk'

Ersan Şen de utanma yok! MEB canlı yayında yalanladı, o ısrar etti

O iftiraya sert tepki: Bizler üretiyoruz, birileri bunu kasten yapıyor

Aslı Baykal'dan 'Hamburger'ci Kılıçdaroğlu'na olay gönderme! Bombalamaya devam ediyor

MİT ev sahipliğinde CIA-SVR görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama geldi

Sorumsuz Pitbull sahibi felakete yol açıyordu!

Dünya Kupası'nda flaş içki kararı!

Bunlar milletin vekili değil mahalle kabadayısı! CHP'li vekiller başkanın kürsüsünü bastı
Yerel Sahte siteyle 2 milyon TL dolandırdılar! 11 ilde operasyon
Yerel

Sahte siteyle 2 milyon TL dolandırdılar! 11 ilde operasyon

İzmir merkezli 11 ilde, sahte internet sitesiyle insanları dolandıran şahıslar yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 08:48:00 -
Sahte siteyle 2 milyon TL dolandırdılar! 11 ilde operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte site tasarlayarak vatandaşları kandıran ve sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa (forex) yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunan şebekeyi tespit etti.

15 Kasım günü şebekeye İzmir merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştiren ekipler, tespit edilen 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemini araştıran polis ekipleri, sosyal medya hesaplarında ekli kişilerin güvenini sağlayarak kendileri ile iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadi ile yatırım danışmanlığı ücreti adı altında ücret talep ettikleri ve sonrasında yüksek meblağlarda para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenlendiğini belirledi.

Öte yandan çalışmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kazandıkları paraları alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında para aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına müşteki şahıslara sahte olarak düzenlenmiş üzerinde Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resminin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek, İzmir'de 15 vatandaşı 401 bin 964 lira, ülke genelinde ise 121 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdıklarını ortaya çıkardı.

İHA'nın haberine göre, ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 16 Eylül günü yine benzer bir dolandırıcılık olayına gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda şebekeyi tespit ettikleri öğrenildi.

Dolandırıcılık operasyonunun ikinci dalgasında, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 19'u adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ertuğrul

Şu dolandırıcılara da idam getirilse o kadar isabetli bir iş yapmış olur ki hükümet.Katillerle dolandırıcılara acımıyacaksın arkadaş.Ayrıca ikinci kez hırsızlık yapanların da cezası on yıldan aşşağı olmamalı..Aslında elleri kesilse harika olacak ya.Mahvettiler ülkemi ve insanlarını.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23