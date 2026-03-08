Sahte Savcı Şebekesine Darbe: 15 Milyonluk Vurgun Son Anda Engellendi!

Vatandaşı Korkuyla Sindirmeye Çalıştılar

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kirli bir tezgahı gün yüzüne çıkardı. Şüphelilerin, hedef seçtikleri mağdur kadını telefonla arayarak "polis ve savcı" oldukları yalanıyla korku ortamına soktuğu belirlendi.

KAMERASIZ BÖLGEYE ÇEKTİLER

Şebeke üyeleri, mağdur kadını izini kaybettirmek amacıyla evinden kilometrelerce uzağa, güvenlik kameralarının bulunmadığı ıssız bir bölgeye yönlendirdi. Yaklaşık 15 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi elden teslim alan şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Emniyetten Suçüstü Operasyonu

Vatandaşın dolandırıldığını anlayarak durumu ihbar etmesi üzerine Ankara polisi teyakkuza geçti. Titiz bir çalışma neticesinde adresi tespit edilen şüphelinin, gasp ettiği ziynet eşyalarını diğer suç ortaklarına teslim edeceği belirlendi.

PARAYI ALMAYA GELİNCE KELEPÇELENDİLER

Parayı teslim almak üzere şüphelinin ikametine gelen diğer şahıslar, asayiş ekiplerinin düzenlediği baskınla suçüstü yakalandı. Operasyon sonucunda ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları, emniyetteki işlemlerin ardından asıl sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkındaki soruşturma, suçun tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çok yönlü olarak sürdürülüyor.