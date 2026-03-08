  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’den itiraf gibi uyarı: Erken uyarı sistemi garanti edilemiyor! İran'dan savaş açıklaması! Kaç hedef vurdukları ortaya çıktı Irak’ta ABD Büyükelçiliği ve Erbil Havalimanı hedef alındı! Bu kez İran değil! İsrail'i İHA'larla vurdular Dubai'de gökdelende patlama İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı Sergen Yalçın'dan olay Osimhen açıklaması ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi Gerilim tırmanıyor! İran'dan Azerbaycan'a tehdit ABD Büyükelçiliğinde hareketli saatler! Hava savunma sistemi çalıştırıldı
Gündem Sahte Savcı Şebekesine Darbe: 15 Milyonluk Vurgun Son Anda Engellendi!
Gündem

Sahte Savcı Şebekesine Darbe: 15 Milyonluk Vurgun Son Anda Engellendi!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşların malına göz diken dolandırıcılık şebekesi, emniyet güçlerinin nefes kesen operasyonuyla çökertildi. Yaklaşık 15 milyon lira değerindeki altın ve döviz, sahiplerine geri verildi.

Vatandaşı Korkuyla Sindirmeye Çalıştılar

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kirli bir tezgahı gün yüzüne çıkardı. Şüphelilerin, hedef seçtikleri mağdur kadını telefonla arayarak "polis ve savcı" oldukları yalanıyla korku ortamına soktuğu belirlendi.

KAMERASIZ BÖLGEYE ÇEKTİLER

Şebeke üyeleri, mağdur kadını izini kaybettirmek amacıyla evinden kilometrelerce uzağa, güvenlik kameralarının bulunmadığı ıssız bir bölgeye yönlendirdi. Yaklaşık 15 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi elden teslim alan şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Emniyetten Suçüstü Operasyonu

Vatandaşın dolandırıldığını anlayarak durumu ihbar etmesi üzerine Ankara polisi teyakkuza geçti. Titiz bir çalışma neticesinde adresi tespit edilen şüphelinin, gasp ettiği ziynet eşyalarını diğer suç ortaklarına teslim edeceği belirlendi.

PARAYI ALMAYA GELİNCE KELEPÇELENDİLER

Parayı teslim almak üzere şüphelinin ikametine gelen diğer şahıslar, asayiş ekiplerinin düzenlediği baskınla suçüstü yakalandı. Operasyon sonucunda ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları, emniyetteki işlemlerin ardından asıl sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkındaki soruşturma, suçun tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kadınlar tuvaletindeki sapık böyle yakalandı! Maymun gibi yürüttüler
Kadınlar tuvaletindeki sapık böyle yakalandı! Maymun gibi yürüttüler

Gündem

Kadınlar tuvaletindeki sapık böyle yakalandı! Maymun gibi yürüttüler

Tonlarcası yakalandı! Az daha piyasa sunuluyordu
Tonlarcası yakalandı! Az daha piyasa sunuluyordu

Yerel

Tonlarcası yakalandı! Az daha piyasa sunuluyordu

İstanbul’da haraç çetesine şafak operasyonu! İş yerlerini kurşunlayan 10 zorba yakalandı
İstanbul’da haraç çetesine şafak operasyonu! İş yerlerini kurşunlayan 10 zorba yakalandı

Yerel

İstanbul’da haraç çetesine şafak operasyonu! İş yerlerini kurşunlayan 10 zorba yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23