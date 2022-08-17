Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı! Sahte parfüm nasıl anlaşılır?

Sahte parfümlerin "temas alerjisi" oluşturduğunu ve bununla birlikte daha birçok soruna yol açtığını belirten uzmanlar kesinlikle sahte parfümlerin kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.

Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı!

İngiltere’de bir grup genç aslında sahte olan dünyaca ünlü markaların parfümlerini satarken yakalandı. Şehir merkezindeki alışveriş merkezinin yakınlarına konumlanan gençler, satış yapmak için ısrarlı davranışlarda bulundukları için civardaki insanlar tarafından polise şikâyet edildi. Polis merkezi daha sonra olayla ilgili sosyal medyada paylaşım yaparak bilgilendirme yaptı. Sahte parfümlerin içeriğinde idrar olduğunu açıkladı.

Yaşları çok genç olan bir grup, idrar içeren sahte parfümleri satmaya çalışırken yakalandı. Dünyaca ünlü markaların parfümlerinin orijinal oldukları iddiasıyla insanlara satmaya çalışan gençler, ısrarcı davranışları yüzünden civardakiler tarafından polise şikâyet edildi.

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

14, 15 ve 17 yaşlarında üç genç, polisi görünce ellerindeki çantayı fırlatıp kaçmaya çalıştı. mynet'in haberine göre; Polis gençlerin fırlattığı çantanın içinde dünyaca ünlü markaların parfümlerinin sahtelerini ele geçirdi. Polis merkezi Facebook’ta yayınladıkları fotoğrafta çantayı ve çantanın içindeki parfümleri paylaştı. Test edildiğinde, parfümlerin sahte olduğu doğrulandı. Parfümlerden alınan testlerde içeriğinde idrarın olduğu belirtildi. Üç genç, soruşturma kapsamında serbest bırakıldı.

Peki, Sahte parfüm nasıl anlaşılır? Sahte parfümlerin zararları neler? İşte detaylar

SAHTE PARFÜM NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek parfümlerin seri numarası hem kutusuna hem de şişesine işlenmiştir. Seri numarası her ikisinde birden yazmayan ya da farklı numaralar yazan parfüm sahtedir. Parfüm gerçek fiyatının çok altında satılıyorsa da sahte olma ihtimali yüksektir.

Orijinal Parfüm Nasıl Anlaşılır, Nereden Alınır?

Güzel kokmak için tercih ettiğiniz parfümlerin orijinal olup olmadığını anlamak aslında sanıldığı kadar zor değildir. İşte parfümlerin orijinal olup olmadığını anlamanın yolları:

- Orijinal parfümün kutusunun etrafındaki şeffaf ambalajı kusursuz bir şekilde geçirilmiştir. Ambalajda herhangi bir deforme gözünüze çarparsa, sahte olmasından şüphelenebilirsiniz.

- Gerçek parfümlerin kutuları parfüm şişelerinin zarar görmemesi için beyaz kartondan yapılır. Düzensiz ya da farklı renkte olan karton parfümlerin sahte olma olasılığı yüksektir.

- Parfüm kutularının altında bulunan altın renkli yuvarlağa dikkat edin. Orijinal parfümlerde siyah ok sağ tarafa, altın renkli ok ise sol tarafa doğru bakar. Alacağınız parfüm altındaki oklar bu şekilde değilse sahte olabilir.

- Ünlü markalar parfümlerde fazla renklendirici kullanmaz ve çoğunlukla orijinal parfümlerin rengi soluktur. Fazla canlı renkli parfümlerin sahte olma ihtimali yüksektir.

- Parfümlerin seri numaraları hem şişede hem de kutularda yer alır.

- Orijinal parfüm şişelerinde ve kapaklarında pürüz göremezsiniz. Şişe, kapağı, kutusu ve ambalajı yani her şeyi düzgün bir şekilde kesilmiş ve yapıştırılmıştır.

Sahte parfüm kanser ediyor! Zararları

Sahte parfümler her yerde satılıyor, orijinallerinden neredeyse ayırt edilemiyor. Ancak ucuza bakım pahalıya mal oluyor.

Sahte parfümlerin kanser başta olmak üzere pek çok zararlı etkisi olduğunu belirten Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Zerrin Baysal, "Özellikle içinde paraben, ağır metaller, petrol ürünleri içeren ürünler söz konusuysa bunların kanser yapıcı özelliklerinden de bahsetmek lazım. Bu içeriklerin uzun süre vücuda maruziyetinin hücrelerin kansere dönüşümü açısından kolaylaştırıcı etkiye sahip olduğu bilinmektedir“ dedi.

Sahte parfümler uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Ciltteki tahribatı ilk kullanımdan itibaren gözlemlemenin mümkün olduğunu dile getiren Dr. Baysal, "İlk bulgu olarak kızarıklık, kaşıntı, pullanma tarzında, bazen su yanığı kabarcıkları tarzında etkiler verebilir. İlerleyen zamanlarda deri üzerinde oluşan ve tedaviye de çok mahal vermeyen lekeler gelişebilir“ dedi.

PARFÜM ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Uzmanlara göre orijinal parfümler de çok masum değil.

Uzm. Dr. Zerrin Baysal bu konuda, "Sahte olmayan bir parfümün bile solunum alerjisi olan kişilerde solunum sıkıntısı yaptığı zaten bilinmekte. Astımı, bronşiti olan bir insanın bırakın parfüm sıkmayı, parfümlü ortamda olması bile nefes darlığına yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Bir parfümün orijinal ya da sahte olduğunu ayırt etmek ise zor.

Parfümleri, güvenilir mağazalardan temin etmek ve etiket fiyatının çok altında satın almamak önem taşıyor.