Sahte kahraman Bülent Ecevit

Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, gündemi yorumladı. Uğurlu, 97 yıldır AK Parti önceki siyasi partilerin icraatlerine değindi.

Tek parti dönemini ve çok partili sürece nasıl geçildiğini anlatan Fatih Uğurlu, CHP'nin Adnan Menderes'ten sonra hep darbelerle yönetime geldiğine vurgu yaptı.

Uğurlu, Bülent Ecevit'in sahte bir kahman olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ın varisi olduğunu ifade etti.