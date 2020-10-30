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Gündem Sahte kahraman Bülent Ecevit
Gündem

Sahte kahraman Bülent Ecevit

Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, gündemi değerlendirdi. Uğurlu, Bülent Ecevit'in sahte bir kahraman olduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 22:13:00 - 2020-10-30 22:14:21
Sahte kahraman Bülent Ecevit

Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, gündemi yorumladı. Uğurlu, 97 yıldır AK Parti önceki siyasi partilerin icraatlerine değindi.

Tek parti dönemini ve çok partili sürece nasıl geçildiğini anlatan Fatih Uğurlu, CHP'nin Adnan Menderes'ten sonra hep darbelerle yönetime geldiğine vurgu yaptı.

Uğurlu, Bülent Ecevit'in sahte bir kahman olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ın varisi olduğunu ifade etti.

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Yorumlar

Benn

Bari birde peygamber ilan etseydi sizin için daha iyi olmaz mıydı?
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Haktan

Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan
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