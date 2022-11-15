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Yerel Sahte dolar operasyonu
Yerel

Sahte dolar operasyonu

Rize'de piyasaya sürülmeye hazırlanmış olan 37 adet sahte Amerikan dolarları, yapılan operasyonla ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 20:28:00 -
Sahte dolar operasyonu

Rize İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, E.D. isimli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği sahte Amerikan dolarlarını Rize'nin Fındıklı ve Ardeşen ilçelerinde piyasaya sürme hazırlığında olduğunun bilgisi elde edildi.

Jandarmanın yaptığı takip sonucunda Ardeşen merkezde şüpheli E.D. yakalandı.

Şüphelinin üzerinden ise 37 adet sahte 50 Amerikan Doları ele geçirildi. Sahte dolarlara el konulurken, E.D. gözaltına alındı.

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